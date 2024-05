Pour rendre à la communauté à travers une association qui nous est chère, les artisans belges se mobilisent. Nous sommes fleuristes, sculpteurs, ébénistes, souffleurs de verre, et nous voulons soutenir le WWF cette année. Nous avons fixé nos objectifs à 1,500 EUR, et nous comptons sur votre soutien pour y arriver.

Nos clients veulent une implication de leurs magasins favoris dans la vie associative, et chaque année nous choisissons une cause à soutenir. Le WWF a fait l'unanimité et nous avons donc lancé cette collecte, en sensibilisant également nos clients à ces problématiques.

Un grand merci à tous